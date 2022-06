Deschamps revient sur le titre de 2010

Pour le site officiel du club, Didier Deschamps s'est remémoré les émotions liées au titre de champion de France de 2010.





Interviewé sur le site officiel de l'OM, Didier Deschamps s'est remémoré le titre de champion de France en 2010 : "Si je me souviens bien, nous avons 11 points de retard sur Bordeaux à la trêve après une défaite 2-1 face à Auxerre au Stade Vélodrome. Un peu moins de 4 mois après, on est champion de France à deux journées de la fin en battant Rennes. C'est une joie aussi importante qu'en 1993 même si c'est longtemps après. Ceux qui n'étaient pas nés à ce moment-là se souviendront davantage de 2010, mais toujours avec ce même plein d'émotions et de bonheur."



Il est ensuite revenu sur le rapport particulier qu'entretient la ville de Marseille avec le football : "À Marseille, ce sont des personnes très, très passionnées donc quand il y a le succès, c'est quelque chose de fabuleux."