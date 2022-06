Bakambu réagit à sa mise à l'écart en sélection

Non sélectionné avec le Congo pour des raisons extra-sportives, Cédric Bakambu a réagi sur Twitter.





Écarté par Hector Cuper lors des deux derniers matchs du Congo, Cédric Bakambu s'est exprimé sur Twitter. L'attaquant olympien aurait mal réagi après la défaite contre le Maroc lors des barrages pour le Mondial et des vocaux WhatsApp auraient fuité.



Sur son compte Twitter, on peut notamment lire : "Ça me fait mal de voir l'état de notre football. Notre pays mérite mieux. Rien ne sert de blâmer untel, d'attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C'est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer le blason de notre football. Encore faut-il vouloir le faire."



Bonne nouvelle pour l'ancien Sochalien, Cuper a été démis de ses fonctions après la défaite contre le Gabon (0-1) lors des éliminatoires de la CAN 2023.