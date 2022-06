Larqué : "Mandanda ne doit pas partir"

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a estimé que Steve Mandanda, qu'il juge supérieur à Pau Lopez, devrait rester à Marseille la saison prochaine.





Restera, restera pas ? L'avenir de Steve Mandanda reste flou alors que plusieurs équipes de Ligue 1 (Nice, Rennes) ont manifesté leur intérêt pour le portier olympien. Une réunion doit également se tenir dans les prochains jours entre Mandanda, Longoria et Sampaoli pour clarifier la situation du capitaine marseillais en vue de la saison prochaine.



Interrogé sur le sujet dans l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Michel Larqué a été très clair : il estime que Mandanda est meilleur que son concurrent Pau Lopez : "Mandanda fera le choix qu'il veut, mais Rennes c'est un mauvais choix. Oui c'est un club ambitieux et a besoin d'un gardien, mais quand j'observe ce qui se passe à l'OM avec les gardiens, j'ai tout simplement l'impression qu'il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l'autre, c'est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l'OM, car le club en a besoin et parce qu'il est meilleur que Pau Lopez. C'est pour cela que je pense qu'il ferait un mauvais choix en quittant l'OM. C'est le meilleur atout pour eux dans les buts."