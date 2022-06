L'OM sanctionné d'un huis clos total avec sursis par l'UEFA

La commission de discipline de l'UEFA a condamné l'OM à un huis clos total avec sursis suite aux incidents survenus durant la demi-finale retour contre le Feyenoord.





L'UEFA n'a visiblement pas apprécié le tifo " UEFA Mafia " déployé par le Virage Sud lors de la demi-finale de l'Europa League Conference contre le Feyenoord. En effet, la commission de discipline de l'instance européenne a sanctionné le club olympien d'un huis clos total avec sursis pour "usage d'engins pyrotechniques" et "diffusion de messages provocants et haineux". Cette sanction s'accompagne d'une amende de 40 000€.



Les supporters devront donc être très vigilants lors des prochains matchs de Ligue des Champions, d'autant plus que ce sursis s'étend sur deux ans. Cette sanction fait en tout cas l'effet d'une vengeance de la part de l'UEFA.