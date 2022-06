L'UNFP fustige le calendrier

L'UNFP a publié un communiqué pour dénoncer le calendrier dantesque auquel font face les footballeurs internationaux. Les Bleus, dont certains ont déjà disputé plus de 50 matchs, jouent quatre rencontres en onze jours...





Sur les réseaux sociaux, l'UNFP a dénoncé le rythme imposé par les instances avec la Ligue des Nations. Le syndicat demande à ce que la santé des joueurs soit préservée : "Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France dispute quatre matchs en onze jours. Quatre rencontres de la Ligue des Nations positionnées juste après la fin de tous les championnats nationaux et de toutes les Coupes d'Europe. L'avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matchs tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu'aggraver la situation. (...) Il est urgent de revoir en profondeur le calendrier international et de placer autour de la table les principaux acteurs du jeu, les joueurs, mais aussi les staffs techniques et médicaux. Plus que des aménagements, une refonte en profondeur et des solutions collectives doivent être trouvées pour assurer la protection de la santé des joueurs et accorder des périodes de repos total plus longues", indique notamment son message.



Matchs internationaux compris, Mattéo Guendouzi et William Saliba ont respectivement disputé 60 et 56 rencontres, depuis l'été dernier. Espérons qu'ils n'en subiront pas les conséquences la saison prochaine. Vivement la L1 à 18...