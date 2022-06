Le torchon brûle entre J. Fournier et Galtier

Les relations entre Julien Fournier et Christophe Galtier se sont dégradées, ces derniers mois. Le dirigeant n'a pas mâché ses mots à l'égard de son entraîneur.





Dans les colonnes de L'Équipe, Julien Fournier a allumé une mèche concernant ses rapports avec Christophe Galtier. Les deux anciens de l'OM n'arrivent a priori pas à s'entendre : "On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec", a expliqué le directeur sportif des Aiglons. Et d'ajouter : "Christophe a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu'il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs." Le dirigeant n'a notamment pas apprécié les excuses trouvées par le natif de Marseille : "La deuxième partie de saison ne peut pas se résumer à un soi-disant mercato raté parce qu'on a pris un remplaçant d'Angers, selon certains. C'est une fausse excuse ou mettre un paravent sur une autre réalité."



Julien Fournier a par ailleurs confirmé à demi-mot les rumeurs concernant le possible départ de Galtier pour le PSG. Le Marseillais envisage apparemment bien de rejoindre le banc parisien.