Riolo envoie Zidane au PSG

Daniel Riolo affirme que Zinedine Zidane va accepter l'offre du PSG. Christophe Galtier ne serait qu'une alternative.





Dans l'After, Daniel Riolo a sous-entendu que Zinedine Zidane avait donné son accord aux dirigeants parisiens, pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. L'émission El Chiringuito a quant à elle affirmé que le Marseillais avait discuté plus d'une heure avec Marco Verratti, à... Ibiza. Rencontre fortuite, rendez-vous programmé ? Les sites parisiens ne savent visiblement pas quoi en penser.



Zinedine Zidane a refusé de défendre le maillot de l'OM, durant sa carrière. Il a en revanche récemment réaffirmé son attachement au club. Minot, il se rendait dans les travées du Vélodrome pour y soutenir l'équipe de Bernard Tapie. Et l'un de ses fils porte le prénom d'Enzo Francescoli, l'une de ses idoles. Pourrait-il bientôt enfiler le survêtement du PSG ? La réponse est imminente.