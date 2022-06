Le mercato estival est ouvert

Le mercato français a ouvert ses portes, ce 10 juin. Les clubs sont donc autorisés à enregistrer des signatures et procéder à des transferts.





C'est fait, le marché des transferts estival 2022 est ouvert. Les prochaines semaines s'annoncent agitées, en Ligue 1 et en Ligue 2. L'OM va notamment pouvoir se préparer pour la grosse année qui l'attend, en Championnat et en Ligue des Champions. Aucune signature n'a pour l'instant été officialisée. Cela ne saurait néanmoins tarder. Pablo Longoria parait avoir pris de l'avance sur plusieurs dossiers et en particulier pour certains joueurs en fin de contrat le 30 juin.



Le mercato 2021 est resté dans les mémoires alors que Pablo Longoria a fait des miracles sans avoir d'enveloppe. L'Espagnole devrait disposer de quelques moyens, ces prochaines semaines...