Mohamed-Ali Cho proche de rejoindre l'OM ?

L'OM serait d'accord avec Angers pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Le verdict de la DNCG lui permettra ou non de s'aligner sur le salaire du joueur.





D'après L'Équipe, Mohamed-Ali Cho pourrait être l'une des premières recrues estivales. Le club phocéen serait déjà d'accord avec le SCO Angers pour un transfert de 12 millions d'euros. Et l'aval de la DNCG pourrait lui permettre de s'entendre avec l'attaquant, qui est apparemment assez gourmand en termes de salaire. Sa venue constituerait un gros coup alors que de nombreuses formations se sont positionnées pour le faire signer.



Mohamed-Ali Cho est âgé de 18 ans et ne dispose plus que d'un an de contrat. Le natif de Stains est considéré comme l'un des joueurs de sa génération.