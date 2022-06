S'il n'était pas présent à Boston, Frank McCourt aurait apporté des garanties financières à l'OM et à la DNCG. Le voyage de Pablo Longoria aurait permis d'affiner la stratégie à moyen terme.





Selon RMC Sport, Pablo Longoria, Pedro Iriondo (directeur de la stratégie) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier de l'OM) ont travaillé avec les proches collaborateurs de Frank McCourt, à Boston. Il aurait été question de stratégie à moyen terme, et donc sur une période entre trois et cinq ans. Frank McCourt aurait apporté des garanties financières tant au président olympien qu'à la DNCG. Le média croit savoir que le club disposera d'un budget convenable pour se renforcer, cet été. L'objectif des dirigeants serait de l'installer durablement aux premières places du championnat.



Le recrutement de l'OM est bien sûr suspendu à la décision de la DNCG de le contrôler ou non. Le mercato démarrant demain, on espère évidemment que le verdict sera rapidement donné.