Mercato : les 2 priorités pour remplacer Kamara

D'après les informations recueillies par RMC, l'OM a deux cibles prioritaires pour remplacer Kamara : Jordan Veretout et Danilo.





Le départ de Boubacar Kamara, libre, à Aston Villa ne sera pas facile à combler tant le minot marseillais a été l'une des plaques tournantes de l'équipe cette saison. Mais Pablo Longoria s'active en coulisse pour trouver le remplaçant du néo-international.



Selon les informations de RMC, le board marseillais a établi deux priorités pour le poste : Jordan Veretout (29 ans, 36 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) et le milieu de Palmeiras Danilo (21 ans, 25 matchs et 6 buts).



Longoria aurait une préférence pour le premier nommé, qui serait disponible pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. De son côté, Jorge Sampaoli pencherait davantage pour le Brésilien, dont l'opération serait plus difficile à réaliser en raison de la volonté de Palmeiras de le conserver.