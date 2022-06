Milik veut s'inspirer de Benzema

En difficulté en sélection en raison de ses nombreuses blessures, Arek Milik ne perd pas espoir et veut prendre exemple sur Karim Benzema.





Pas épargné par les blessures dernièrement, Arek Milik a perdu sa place de titulaire indiscutable avec la Pologne aux côtés de Robert Lewandowski. Cette saison, il n'a pris part qu'à 5 matchs avec sa sélection pour un seul but marqué.



Il s'est confié sur sa situation au média polonais Przeglad Sportowy et a expliqué ne pas perdre espoir pour la suite : "Il n'y a pas eu une telle compétition au poste d'attaquant depuis des années. Les attaquants polonais marquent de nombreux buts, et ces dernières années, j'ai été gêné par des blessures lors de matchs de l'équipe nationale, ce qui a permis à d'autres de jouer. Mais, je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d'une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste."