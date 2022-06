Un ancien olympien sur un banc de Ligue 2

L'ex-milieu de terrain de l'OM, Olivier Echouafni va remplacer Fabien Mercadal sur le banc de Quevilly-Rouen Métropole.





Passé par l'OM lors des cinq premières années de footballeur entre 1993 et 1998, Olivier Echouafni (102 matchs, 8 buts) a poursuivi sa carrière en tant qu'entraîneur à partir de 2013. Le natif de Menton a notamment connu des expériences à Amiens (2013-2014) et à Sochaux (2015-2016) avant de prendre les rênes de l'équipe de France féminine (2016-2017) et de la section féminine du PSG (2018-2021).



L'ancien olympien va s'offrir un nouveau challenge en Ligue 2 puisqu'il a signé deux ans avec le club de Quevilly-Rouen Métropole (QRM), 18ème du dernier championnat. Il va remplacer Fabien Mercadal.