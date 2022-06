Mercato : Dieng en contact avec un club allemand ?

Selon Footmercato, le club allemand de Fribourg aurait pris contact avec l'entourage de Bamba Dieng en vue d'un possible transfert cet été.





Si Bamba Dieng assurait lors des Trophées UNFP qu'il serait marseillais la saison prochaine, l'intérêt de plusieurs clubs étrangers pourrait le pousser à aller voir ailleurs. Le Sénégalais, qui a réalisé une bonne saison avec l'OM (9 buts en 42 matchs) et a été en vue lors de la Coupe d'Afrique des Nations remportée avec les Lions, aurait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs étrangers.



En effet, selon les informations recueillies par Footmercato, après Newcastle, c'est désormais le SC Fribourg (6e de Bundesliga) qui aurait coché le nom de Bamba Dieng pour son prochain mercato. Le média affirme que le club aurait même déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Avec un contrat qui court jusqu'en 2024, Pablo Longoria ne souhaiterait pas le laisser partir pour moins de 15 millions d'euros. Une décision difficile à prendre pour un joueur qui semble avoir toutes les caractéristiques pour progresser encore davantage et qui pourrait être vendu plus cher dans les années à venir.