Mercato : l'OM devancé pour Mertens ?

Dries Mertens aurait été proposé à plusieurs clubs italiens. Parmi eux, la Roma aurait fait une offre.





D'après les éléments rapportés par CMW, Dries Mertens a été proposé à trois clubs italiens, ces dernières semaines. Et si deux d'entre eux jugent ses exigences trop élevées (on parle désormais de 4 millions d'euros nets par an...), l'AS Rome aurait fait une offre (selon La Gazzetta dello Sport). Le club de la Louve lui aurait proposé un contrat assorti d'un salaire de 3,5 millions d'euros. Un peu moins que ses attentes, mais le Belge de 35 ans pourrait l'accepter.



L'OM semble pour l'instant être venu aux renseignements sans lancer d'offensive. La concurrence parait importante sur son dossier et Pablo Longoria a visiblement d'autres noms en tête pour renforcer l'attaque phocéenne.