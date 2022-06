Mercato : Lopez pisté par trois clubs de Serie A

Maxime Lopez intéresserait la Lazio de Rome, la Roma et la Fiorentina, en vue du mercato.





D'après les éléments obtenus par le Corriere dello Sport, Maxime Lopez ne manque pas de courtisans en Italie. Le joueur formé à l'OM intéresserait les recruteurs de la Lazio, de l'AS Rome et de la Viola. Il y a quelques semaines, un dirigeant de Sassuolo avait évoqué une indemnité de 30 millions d'euros pour le laisser partir. On peut imaginer que les Neroverdi accepteraient une proposition inférieure, bien qu'ils doivent reverser une partie de la recette au club olympien, qui aurait négocié 30 % de son futur transfert.



Maxime Lopez a disputé 35 matchs de Serie A, cette saison, pour 2 buts et 2 passes décisives.