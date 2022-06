Jonatan MacHardy explique son attachement pour l'OM. Le journaliste a craqué pour l'équipe de Rolland Courbis, à la fin des années 90.





Interrogé par La Provence, Jonatan MacHardy s'est remémoré ses années passées à La Gavotte, lors desquelles il a été pris d'affection pour l'OM : "Quand tu vis ici, c'est difficile de passer à côté de ce club. Il n'y a qu'à Marseille où tu sens que la météo du club a un impact sur la ville. À Paris, quand le PSG perd, les gens s'en foutent." Le journaliste était fan d'Eric Roy et Patrick Blondeau : "Cet OM avait des stars, mais j'ai toujours aimé les porteurs d'eau, explique le chef d'entreprise de 35 ans. Roy faisait tourner l'équipe. Blondeau, lui, faisait peur aux adversaires. C'était le Di Meco de notre génération." Il admet enfin que son affection pour Marseille se retrouve dans ses analyses : "Si tu travailles dans le foot, tu mens si tu dis que tu ne supportes pas un club. Faire croire qu'on est neutre est malhonnête. Autant afficher sa préférence. Quand je parle du PSG, les gens savent que je vais être très objectif ; être supporter de l'OM m'oblige à être encore plus objectif sur les clubs dont je parle, à mieux argumenter. Comme Daniel (Riolo) avec le PSG. Et quand je parle de l'OM, je suis encore plus exigeant."



Jonatan MacHardy a intégré l'After de RMC en 2014.