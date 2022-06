Enorme amende pour l'OM

La LFP a sanctionné l'OM d'une amende de 130 000 euros, suite à la réception de Strasbourg.





La commission de la LFP n'a pas fait les choses à moitié, suite à la réception du RCSA. La rencontre avait été une belle fête, alors que l'OM était parvenu à terminer à la 2e position. Le club phocéen va en payer le prix, puisqu'il a été sanctionné d'une énorme amende : 130 000 euros pour usage d'engins pyrotechniques et utilisation de laser. De plus, un sursis de fermeture a été prononcé pour les virages sud et nord.



La commission avait manqué de poigne concernant les incidents de Nice et de Lyon. Elle n'en manque pas pour les fumigènes du Vélodrome...