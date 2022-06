Mercato : l'OM discute avec Mertens

L'OM aurait fait connaitre son intérêt pour Dries Mertens, en vue de la fin de son contrat avec Naples. Pablo Longoria ne lui aurait pas encore fait de proposition.





D'après AreaNapoli, l'OM est entré dans la danse pour s'attacher les services de Dries Mertens, au terme de son engagement avec le SSC. Pablo Longoria se serait rapproché de Michael Manuello, l'agent d'Olivier Giroud, qui est aussi l'associé de Stijn Francis, le représentant de l'attaquant belge.



Le média précise que les Phocéens disposent des moyens de répondre aux exigences du joueur, à savoir un salaire de 2,5 millions d'euros nets par saison, et un peu plus de 2 millions de primes et bonus. Le président olympien n'aurait toutefois pas encore fait de proposition. La Lazio de Rome et un club américain seraient sur le coup, tandis que Naples aurait abandonné l'idée de le prolonger (estimant ses demandes trop élevées).



Agé de 35 ans, Dries Mertens a marqué 11 buts en 30 apparitions dans le championnat italien. Le joueur est proche d'Arek Milik, qui a rejoint l'OM en janvier 2021. On peut supposer que le Polonais lui ferait une bonne publicité de la place marseillaise...