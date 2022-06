Djellit "doute" de l'avenir international de Kamara

Ce lundi soir, face à la Croatie (1-1), l'ancien joueur de l'OM Boubacar Kamara a connu sa première sélection en Équipe de France.





Une nouvelle qui n'a pas forcément ravi le journaliste de France Football Nabil Djellit : "Fini le Sénégal. Je lui souhaite une belle carrière avec les Bleus. J'ai des doutes, j'espère me tromper. La France, c'est une concurrence XXL avec quasiment aucun creux générationnel" a avancé le journaliste sur Twitter.



Homme fort de l'OM de Jorge Sampaoli cette saison, polyvalent (il peut jouer milieu défensif et défenseur central) et jeune (22 ans), Boubacar Kamara, qui va évoluer en Premier League, à Aston Villa, la saison prochaine, a au contraire tout pour réussir chez les Bleus, malgré une concurrence importante, mais vieillissante, à son poste (N'Golo Kanté a notamment 31 ans). Joueur de rotation chez les Bleus pour l'instant, le milieu formé à l'OM peut espérer perdurer en Équipe de France s'il réalise de bonnes prestations à chaque fois que Didier Deschamps lui donnera sa chance. Entré en jeu hier, Boubacar Kamara pourrait jouer à nouveau face à l'Autriche, ce vendredi, puis contre la Croatie, lundi prochain.