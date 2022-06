Guendouzi se félicite de voir trois Marseillais en EdF

Mattéo Guendouzi a été titularisé ce lundi soir, contre la Croatie (1-1), avec les Bleus.





Après le match, en conférence de presse, le milieu de terrain de 23 ans s'est dit heureux que les Bleus aient terminé le match avec William Saliba, Boubacar Kamara et lui-même sur le terrain : "C'est un rêve qui se réalise et ça vient récompenser notre très bon travail cette saison." L'ancien joueur d'Arsenal a évoqué sa motivation pour sa première titularisation : "J'avais à coeur de tout donner sur le terrain et bien évidemment quand on joue pour l'Équipe de France, on se doit de donner 100 % de notre énergie."



D'une manière plus générale, Mattéo Guendouzi sort frustré de ce match nul face aux Croates : "C'est assez rageant, parce qu'on avait le match en main jusqu'à ce penalty. Sur la fin, c'était plus ouvert, mais dans l'ensemble, il y a quand même un peu de déception parce que je trouve qu'on avait la maîtrise du match."



Ce lundi, le Marseillais de 23 ans a connu sa 4e sélection (1 but, 1 passe décisive) chez les Bleus.