Mercato : Mourinho ne veut plus de Veretout

Jordan Veretout devrait quitter l'AS Roma cet été.





D'après le journaliste italien Nicolo Shira, l'entraîneur portugais de la Louve n'aurait plus le désir de voir le Français de 29 ans dans son effectif la saison prochaine. Pourtant titulaire et élément moteur de l'AS Roma depuis son arrivée au club en 2020, Jordan Veretout a vu son statut se dégrader sérieusement dès l'hiver dernier, quand José Mourinho a fait venir au club son compatriote, Sergio Oliveira, qui a pris la place de l'ancien Nantais dans le onze (14 matchs de Serie A, 13 titularisations).



Alors que l'OM chercherait à s'attacher ses services pour la saison prochaine, Jordan Veretout devrait être cédé pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros. L'ancien Nantais a joué 50 matchs cette saison (4 buts, 10 passes décisives).