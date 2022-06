Mercato : Lens fixe le prix de Fofana

L'OM suit avec attention la piste du milieu de terrain de Lens, Seko Fofana.





Élément majeur du RC Lens depuis deux saisons, capitaine du club 7e de L1, Seko Fofana va-t-il renforcer le milieu de terrain de l'OM l'an prochain ? Selon les informations du journal Le Parisien, le prix fixé par le RC Lens pour l'Ivoirien pourrait refroidir l'OM. Le club Sang et Or réclamerait 20 millions d'euros pour son milieu de 27 ans, auteur d'une belle saison (41 matchs, 10 buts, 2 passes décisives).



Sous contrat avec Lens jusqu'en 2024, Seko Fofana est courtisé par plusieurs formations françaises (PSG, Lyon) et européennes (AC Milan, Burnley). Une concurrence ardue qui pourrait pousser l'OM vers d'autres dossiers, plus réalisables, notamment ceux menant à Jordan Veretout (AS Roma), Axel Witsel (Dortmund, bientôt sans contrat) ou Miralem Pjanic (FC Barcelone).