Mercato : un concurrent de plus sur Mara

L'attaquant bordelais Sékou Mara affole plusieurs écuries de L1.





Selon les informations de compte Twitter Le prophète du ballon rond, qui a souvent des informations vérifiées sur le FC Nantes, le club canari aurait jeté son dévolu, lui aussi, sur le Bordelais de 19 ans. L'OM serait sur les rangs, comme le RC Lens, Lyon, l'AS Monaco et le Stade de Reims. Sportivement, Marseille part a priori avec un avantage sur tous ces clubs, sauf Monaco, grâce à la Ligue des Champions, que le club phocéen disputera à coup sûr l'an prochain, contrairement à toutes les autres formations citées (l'ASM jouera les barrages).



Dans une interview datant de dimanche, le Bordelais, auteur d'une belle saison en L1 (6 buts et 2 passes décisives 27 rencontres), a indiqué vouloir du temps de jeu l'an prochain, et pourquoi pas en L2 avec Bordeaux.