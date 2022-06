Mercato : une forte concurrence pour Pjanic

Le milieu bosnien Miralem Pjanic serait dans le viseur de l'OM de Pablo Longoria pour le mercato d'été.





D'après Sport, l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club intéressé par les services de l'ancien joueur de Metz, de Lyon, de l'AS Roma et de la Juventus. Le média espagnol indique que Miralem Pjanic est pisté par trois clubs de son ancien championnat, la Série A : l'AS Roma, où il a joué cinq saisons, ainsi que Naples et la Fiorentina aimeraient attirer le Bosnien. Prêté l'an dernier à Besiktas, où il s'est relancé (26 matchs, 4 passes décisives), le joueur de 32 ans aura l'embarras du choix pour son avenir. L'opération pourrait se compliquer pour l'OM vu le calibre des clubs cités, même si seul Naples jouera la Ligue des Champions l'an prochain (l'AS Roma l'Europa League, la Fiorentina aucune coupe d'Europe).



L'OM serait intéressé par un prêt du milieu de terrain, qui ne voudrait pas faire une croix sur son imposant salaire (environ 7,5 millions d'euros par an).