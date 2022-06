Mercato : l'OM sur la piste de Jovane Cabral ?

L'OM aurait inscrit le nom de Jovane Cabral sur ses tablettes, pour renforcer son aile gauche. Le Sporting pourrait valider son départ pour environ 6 millions d'euros.





D'après A Bola, Jovane Cabral plait beaucoup aux dirigeants de l'OM. L'ailier gauche ne figurerait plus dans les petits papiers de son club et les Phocéens pourraient proposer 6 millions d'euros pour le recruter. Une somme qui pourrait convenir aux Portugais, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Formé au Sporting, le natif d'Assomada (Cap-Vert) a marqué 21 buts et donné 17 passes décisives en 97 matchs.



Jovane Cabral avait été prêté à la Lazio de Rome, en seconde partie de saison. Il a inscrit 1 but en 3 apparitions en Serie A.