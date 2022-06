Vente OM : le PIF a démenti

Interrogé par Ben Jacobs, toujours très bien informé, le PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) a démenti s'être intéressé ou s'intéresser à l'OM.





Sur Twitter, Ben Jacobs a commenté les rumeurs concernant un intérêt du PIF pour l'OM. Le journaliste les a balayées : "Je suis à nouveau interrogé sur une éventuelle prise de contrôle de Marseille par le PIF. Aucune vérité dans les liens. Des sources du PIF disent que le seul club français qu'ils ont sérieusement envisagé d'acheter (et il y a des mois) était Bordeaux", a-t-il écrit.



De quoi s'interroger quelque peu sur les déclarations de Romain Molina, qui affirme que des pourparlers ont au lieu. Le Français a aussi indiqué qu'un investisseur des Emirats était en discussions avec Frank McCourt.





