Mercato : Pjanic ne renoncera pas à son gros salaire

Miralem Pjanic n'envisage pas de faire de cadeau au Barça. En cas de prêt, ses émoluments devront rester les mêmes.





Selon Santi Ovalle, journaliste de la Cadena SER, Miralem Pjanic a prévenu sa direction, concernant le mercato. L'international bosnien n'entend pas perdre le salaire prévu par contre contrat XXL. Le milieu de terrain est disposé à accepter un nouveau prêt, mais à condition de percevoir ce qui était négocié. En conséquence, il se pourrait que le Barça doive prendre en charge une partie de ses émoluments (on parle de 7,5 millions d'euros nets par an). L'OM ne serait notamment pas en mesure d'en régler plus de la moitié.



Cette saison, Miralem Pjanic a pris part à 20 matchs de championnat turc avec Besiktas (à qui il était prêté). Son contrat avec les Blaugranas porte jusqu'en juin 2024.