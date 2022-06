La but de Radonjic avec la Serbie

Nemanja Radonjic a inscrit un but avec la Serbie, face à la Slovénie (4-1), dimanche.





Pas conservé par le Benfica Lisbonne, Nemanja Radonjic retrouvera l'effectif de l'OM, à la rentrée. Le milieu offensif s'est toutefois redonné un peu de confiance en inscrivant un but avec la Serbie, dimanche. Le natif de Nis s'est échappé grâce à sa vitesse, puis est allé tromper le portier slovène. Une action qui devrait lui faire du bien et rappeler à certains clubs l'étendue de ses qualités.



Nemanja Radonjic totalise désormais 5 buts en 33 sélections. Cette saison, il n'a disputé que 12 matchs avec les Lisboètes (pour 1 but).