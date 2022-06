Pirès défend le choix de Kamara

Robert Pirès a défendu le choix de Boubacar Kamara de rejoindre les rangs d'Aston Villa. La champion du monde 1998 estime qu'il pourrait y prendre son envol.





Au micro de M6, Robert Pirès a évoqué la décision de Boubacar Kamara de signer avec Aston Villa. Si d'autres ne le comprennent pas, l'ancien joueur d'Arsenal pense qu'il progressera chez les Villans : "Quand Steven Gerrard t'appelle c'est difficile de refuser. C'est un bon choix, un très bon club. Il va progresser et il va s'épanouir. S'il est en équipe de France, c'est qu'il a été bon et régulier. Et là, il a décidé de prendre son envol en allant en Premier League", a-t-il indiqué.



Cette saison, Aston Villa a terminé à la 14e position du classement de Premier League.