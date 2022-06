Mercato : un club avance ses pions pour Luis Henrique

Sao Paulo envisagerait de rapatrier Luis Henrique par le biais d'un prêt. L'OM pourrait aussi valider l'idée d'un transfert.





Selon les informations obtenues par Bolavip, Luis Henrique figure sur les tablettes de Sao Paulo. La formation auriverde voudrait négocier le prêt du milieu offensif, cet été. Pablo Longoria pourrait aussi valider l'idée d'un transfert définitif et d'autres clubs s'intéresseraient à la situation du joueur.



Luis Henrique a disputé 50 matchs, depuis son arrivée à l'OM, pour 1 but et 6 passes décisives. Son contrat porte jusqu'en juin 2025.