Saliba : "Je vais repartir avec Arsenal"

William Saliba a annoncé avoir fait un choix concernant son venir. Le défenseur retournera à Arsenal, à la reprise de l'entraînement.





Lors de l'émission Téléfoot, William Saliba a fait ses adieux à l'OM. Le défenseur a annoncé avoir opté pour un retour chez les Gunners : "Je vais repartir avec Arsenal, il me reste deux ans. Je serai à la reprise à Arsenal. J'ai fait zéro match avec eux et j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club, mais ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage", a-t-il déclaré.



Mikel Arteta n'a jusque-là jamais donné sa chance au Français. William Saliba avait été recruté pour 30 millions d'euros, avant d'être prêté à trois clubs.