Mercato : Rudi Garcia vers la Liga ?

Rudi Garcia pourrait rebondir en Liga, cet été. Un prétendant à la présidence de l'Athletic Bilbao ferait de lui l'un de ses favoris.





Selon les renseignements obtenus par As, un candidat à la présidence de l'Athletic Bilbao pense à Rudi Garcia pour entrainer son équipe, la saison qui arrive. Le technicien aurait même été contacté pour connaitre sa disponibilité et son intérêt. Le natif de Nemours pourrait donc découvrir la Liga, en cas d'élection du concerné.



Rudi Garcia a occupé la place sur le banc de l'OM entre 2016 et 2019, pour un total de 69 succès, 31 matchs nuls et 42 défaites. Il est devenu très impopulaire à Marseille suite à sa signature à Lyon, qu'il a quitté en 2021. Il est libre de tout contrat depuis un an.