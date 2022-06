Vassallucci : "Goethals s'est rassis à côté de Guy Roux"

Louis Vassallucci, coordinateur sportif, a pris sa retraite. Il a évoqué ses nombreux souvenirs dans les colonnes de La Provence.





Après 36 ans passés à l'OM, Louis Vassallucci a pris sa retraite. Parmi ses nombreuses anecdotes, il s'est par exemple souvenu de Raymond Goethals : "Raymond Goethals était mon partenaire de belote au Palm Beach. Nous avons fait pas mal de repérages ensemble. Une fois, à Auxerre, il s'est éloigné pour parler aux joueurs et il s'est trompé, il s'est rassis à côté de Guy Roux en plein match. Je l'adorais. Un jour à Bruxelles, je l'ai tiré par la manche pour le projeter dans l'avion alors qu'ils allaient fermer. À Moscou, en 1991, notre banc était loin de la ligne de touche, il devait s'approcher du terrain pour parler aux joueurs et chaque fois qu'il revenait, on lui criait de faire attention ; il ne nous a pas écoutés et s'est pris la barre de fer du banc en plein front, il est tombé K.-O. Jacques Bailly a dû lui mettre de la glace pour le réanimer", a-t-il indiqué au quotidien.



Louis Vassallucci est resté dans la sphère olympienne depuis 1987. Il a quitté le club entre 2001 et 2004, pendant le passage de Dubiton.