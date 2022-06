Ganago ravi d'avoir qualifié l'OM

Ignatius Ganago est revenu sur le but qu'il a inscrit contre Monaco et qui a qualifié l'OM pour la Ligue des Champions. Le joueur lensois parait ravi.





En marge d'un match disputé par le Cameroun à Douala, Ignatius Ganago a commenté le but qu'il a inscrit contre Monaco, lors de la dernière journée. Le Lensois a permis à l'OM de conserver sa deuxième place : "J'ai mis un but qui les a aidés à se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ça les a aidés et ça nous a aidés à être septièmes. Je suis content pour eux, car ils ont été deuxièmes toute la saison et ils ont failli perdre leur place à la dernière journée", a-t-il indiqué aux médias.



Les Olympiens peuvent effectivement le remercier.