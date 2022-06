Galtier serait bien en pole pour entrainer le PSG

Christophe Galtier pourrait rejoindre le PSG, cette intersaison. Le Niçois aurait la préférence de Luis Campos, pour la succession de Mauricio Pochettino.





D'après de nombreuses sources, Christophe Galtier figure tout en haut de la short-list du PSG pour le poste d'entraîneur. Luis Campos ferait de lui son favori pour gérer les égos des Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, ou encore Presnel Kimpembe. Et Le Parisien croit savoir que le natif de Marseille est emballé par la proposition du Portugais. Goal rappelle cependant que l'émir du Qatar aura le dernier mot concernant le nom du coach et qu'il pourrait mettre son veto sur ce choix.



Christophe Galtier a commencé et terminé sa carrière de joueur à l'OM (où il a été formé). Il y a également fait ses débuts dans un staff et n'a jamais caché son attachement pour le club olympien. L'argent qatari parviendra-t-il a le lui faire oublier ?