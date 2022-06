Mané : "Mon équipe c'est Marseille"

Sadio Mané a évoqué son avenir, sujet à de nombreuses spéculations, cet été. L'attaquant aimerait rejoindre... l'OM.





Questionné par une journaliste, Sadio Mané a commenté son futur. Le meilleur buteur du Sénégal se verrait porter les couleurs olympiennes, plutôt que celles du Real Madrid ou du Barça : "Le Real Madrid ou le Barça ? Vous savez vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon... (rires) Je dirais que les deux équipes ne sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Moi mon équipe c'est Marseille. Donc je dirais Marseille plutôt."



Sadio Mané aurait annoncé son départ, en interne, à Liverpool. Son contrat ne court plus que sur un an et le Bayern Munich serait en pole pour l'accueillir. Son transfert pourrait être de l'ordre de 30 millions d'euros et son salaire semble inaccessible pour l'OM.