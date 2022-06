L'agent de Saliba et de Touré est à Marseille

L'agent de William Saliba et d'Isaak Touré, Djibril Niang, est à Marseille. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.





Sur Instagram, Djibril Niang a publié une vidéo montrant le Sofitel et la ville de Marseille. De quoi alimenter quelques rumeurs concernant ses poulains William Saliba et Isaak Touré. Pour rappel, le premier était prêté à l'OM par Arsenal, cette saison. Le club phocéen ne parait pas disposer de la trésorerie pour payer son transfert définitif. Quant au second, il est sous contrat avec Le Havre et convoité par la moitié de l'Europe. Obtenir sa signature constituerait déjà un bel exploit.



Le mercato ouvrira ses portes le 10 juin. L'OM attend toujours la décision de la DNCG concernant son recrutement.