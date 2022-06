Balerdi a fait un choix pour son avenir

Leonardo Balerdi n'envisagerait pas de quitter l'OM, cet été. L'Argentin souhaiterait s'imposer sous la tunique olympienne.





Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation de Leonardo Balerdi. Le défenseur parait proche de se remettre totalement de son pépin à l'épaule. Et il n'envisage pas de quitter l'OM, cet été : "Il est heureux à Marseille, il adore cette ville et veut triompher à l'OM. Il doit retrouver la place qu'il a perdue à cause de sa blessure à l'épaule. Il a de l'ambition, il sait qu'il est obligé de revenir très fort. On espère qu'il montrera dès le mois d'août tout son potentiel", a expliqué un membre de son entourage au quotidien.



Leonardo Balerdi a pris part à 24 rencontres, cette saison, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en juin 2026.