Vente OM : nouveau démenti au club

Andrea Losapio affirme que l'OM lui a de nouveau démenti les rumeurs concernant une possible vente. Le journaliste a aussi confirmé l'intérêt pour Danilo.





Journaliste de TMW, Andrea Losapio a donné quelques informations concernant l'OM. Selon ses sources, les recruteurs phocéens s'intéressent vraiment à Danilo, dont le transfert est estimé à une vingtaine de millions d'euros. Il a également lâché quelques mots sur la possible vente du club : "Des sources en provenance du club dénient les offres, mais peut-être que tout le monde travaille dans l'ombre (ou qu'ils ne le savent pas encore)."



Les informations sur la possible vente de l'OM n'ont pas échappé aux médias étrangers. On peut supposer qu'on en saura bientôt plus.





#OM follows Danilo 🇧🇷 #Palmeiras midfielder. High rated talent, but his value is more than 20M€



more on #VenteOM: source from the club deny offers, but could be that everyone is working in the dark (or just don't know yet)#teamOM