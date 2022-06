Mercato : de la concurrence pour Hwang

Le FC Nantes aurait avancé ses pions pour Hwang Ui-Jo. Antoine Kombouaré apprécierait son profil.





Selon les renseignements obtenus par Foot Mercato, le FC Nantes envisage de recruter un attaquant, cet été. Et ses dirigeants auraient coché un nom qui plait aussi à l'OM : Hwang Ui-Jo. Le média précise qu'Antoine Kombouaré a validé la piste du Bordelais et qu'une offre pourrait bientôt être transmise aux Girondins. Un peu plus tôt dans la semaine, d'autres sources avaient annoncé une possible proposition de 6 millions d'euros émanant des Phocéens.



Relégué en Ligue 2 et confronté à des finances dans le rouge, Bordeaux envisagerait de se séparer de 20 joueurs.