Mercato : Saliba vraiment tenté par l'idée de rester à l'OM

William Saliba serait vraiment tenté par l'idée de revenir à l'OM, durant le mercato. Le défenseur est attaché au club et croit que ça l'aiderait à rester chez les Bleus en vue de la Coupe du monde.





Selon The Athletic, William Saliba envisage vraiment de rester à l'OM. Le natif de Bondy a bien sûr apprécié sa saison. Mais il considèrerait aussi que s'inscrire sur la durée sous le maillot phocéen pourrait l'aider à garder une place chez les Bleus, en vue de la Coupe du monde. En cas de retour chez les Gunners, le joueur ferait face à une concurrence sérieuse, avec White, Gabriel et Rob Holding. Or Mikel Arteta ne lui a pas accordé la moindre minute de jeu, depuis 2019...



Pour rappel, le contrat de William Saliba court jusqu'en juin 2024. Il paraît douteux que l'OM puisse financer son transfert, cet été, mais Pablo Longoria pourrait tenter de négocier un nouveau prêt.