Vente OM : les précisions de Molina

Interrogé par Le Phocéen, Romain Molina est revenu sur sa sortie de la veille. Le journaliste maintient que l'OM est visé par un investisseur saoudien, mais aussi (et surtout) d'autres personnes des Émirats.





Romain Molina a apporté des détails sur la bombe qu'il a lâchée jeudi. Il est normal, selon lui, que Frank McCourt démente : "Je sais qu'il est énervé, car il ne veut surtout pas que ça sorte. Mais c'est marrant, car l'entourage, je leur ai parlé aussi." Il ne croit en revanche pas aux affirmations de Thibaud Vézirian : "C'est un fantasme l'Arabie saoudite. Oui, il y a eu des pourparlers en mars-avril, sauf que ça fait comme beaucoup de choses, parfois ils parlent, ensuite ils ne reviennent pas, c'est très imprévisible. (...) Je ne sais pas si les mecs ont récupéré un mandat de vente exclusif ou si c'était des négociations exclusives, le seul truc que je sais, c'est qu'ils ont signé un truc avec la Holding de McCourt qui se termine ce mois-là."





"Si ça peut se passer cet été ? Oui, c'est le but"

Il admet qu' "il y a un rapport concret entre la Holding de Frank McCourt et un potentiel investisseur saoudien". Mais selon lui, le plus gros intéressé est basé ailleurs : "Pour les Émirats, c'est quand même le truc numéro 1. L'intérêt est énorme, constant. Est-ce que ça va se faire ou non, je n'en sais rien, après il y a un intérêt. (...) Si ça peut se passer cet été ? Oui, c'est le but." Et d'ajouter : "Il n'y a rien d'officiel, mais il y a une volonté d'y arriver. Une volonté de finaliser le dossier de la part des acheteurs."



Romain Molina a ensuite expliqué comment il avait pris connaissance de ça. D'abord les agents, mais aussi dans un secteur du club. Frank McCourt souhaiterait "vraiment, vraiment, vraiment" vendre. Il a en revanche refusé de divulguer les noms des intéressés.