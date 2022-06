Mercato : une décision pour Lirola et Kolasinac

L'OM aurait placé Pol Lirola et Sead Kolasinac sur la liste des transferts. Les deux éléments ont déçu le staff et les dirigeants.





Selon les informations rapportées par Foot Mercato, l'OM n'envisage pas de conserver Pol Lirola et Sead Kolasinac, ce mercato. Les deux joueurs ont déçu, cette seconde partie de saison. L'Espagnol n'a pas retrouvé son niveau de début 2021, tandis que l'ancien Gunner n'a pas non plus convaincu Jorge Sampaoli. Pablo Longoria chercherait à se séparer d'eux. Pour rappel, l'ancien Fiorentin dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2026 et son transfert avait impliqué un investissement de 6,5 millions d'euros. Quant au Bosnien, il est arrivé gratuitement et est engagé jusqu'en 2023.



Cette saison, Pol Lirola a pris part à 51 matchs, dont 29 comme titulaire. Sead Kolasinac totalise 14 apparitions, toutes compétitions confondues, dont 9 comme titulaire.