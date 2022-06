Digne a poussé Kamara à rejoindre Aston Villa

Lucas Digne a révélé avoir conseillé Boubacar Kamara sur le choix d'Aston Villa. L'ancien joueur du PSG lui a promis qu'il y prendrait son pied.





Interrogé par Football Tranfers, Lucas Digne s'est exprimé sur le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Le latéral est apparemment devenu un inconditionnel du club de Birmingham : "Il m'a téléphoné et m'a demandé des nouvelles d'Aston Villa, et j'étais heureux de pouvoir lui dire beaucoup de bonnes choses sur le club - et sur le manager. Je lui ai simplement dit la vérité : ‘Si tu viens, tu vas apprécier chaque minute en Premier League - et tu vas te développer et t'amuser avec le style de football à Villa, avec la façon dont le manager est'. Et des choses de ce style."



Lucas Digne a peut-être oublié d'où venait Boubacar Kamara. Pour rappel, le natif de Marseille n'a pas hésité à s'engager pour cinq saisons avec le club anglais, alors qu'il n'avait accepté qu'un contrat de trois ans, à l'OM.