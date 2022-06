L'agent de Danilo réagit à la rumeur OM

Guilherme Momensohn, agent de Danilo (Palmeiras), a commenté les rumeurs rapprochant son poulain de l'OM. Aucune discussion n'a pour l'instant été entamée.





Interrogé par La Provence, Guilherme Momensohn s'est exprimé sur les rumeurs rapportant la possible signature de Danilo à l'OM : "Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact avec l'OM. De France, il y a eu une prise de renseignements venant d'une autre équipe." Et d'ajouter : "On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse. Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. En ce moment, il pense toujours au présent et non au futur, même s'il sait qu'à l'avenir, il devrait aller en Europe. Mais aujourd'hui, ses pensées se concentrent sur l'équipe nationale, sur ces matches amicaux, puis sur la suite de la compétition au Brésil, avec Palmeiras."



Danilo a inscrit 6 buts en 25 rencontres sous la tunique des Alviverde, cette saison. Son contrat court jusqu'en décembre 2026.