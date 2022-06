Mercato : quatre noms pour remplacer Kamara

L'OM ciblerait bien Danilo, Jordan Veretout, Étienne Capoue et Seko Fofana pour compenser le départ de Boubacar Kamara.





Selon La Provence, Pablo Longoria a inscrit quatre noms sur sa short-list pour compenser le départ de Boubacar Kamara dans le ventre mou du classement anglais. L'Espagnol penserait à Danilo (Palmeiras), Jordan Veretout (AS Rome), Étienne Capoue (Villarreal) et Seko Fofana (Lens). Rien de bien nouveau, donc.



Dans le détail, l'agent de Danilo précise qu'il n'a pas eu de contact avec l'OM. Jordan Veretout serait ciblé par Naples, et Étienne Capoue se sentirait bien à Villarreal. Enfin, le transfert de Seko Fofana serait particulièrement onéreux.



Jeudi, d'autres sources ont indiqué que Jordan Veretout était aussi dans le collimateur de Newcastle et que Seko Fofana était ciblé par le PSG comme alternative à Aurélien Tchouaméni.