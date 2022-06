Mercato : l'OM penserait à Julian Alvarez

L'OM voudrait se faire prêter Julian Alvarez, ce mercato. L'Argentin pourrait quitter temporairement Manchester City, où la concurrence est trop importante.





Selon les éléments relayés par Foot Mercato, l'OM souhaite se faire prêter Julian Alvarez, ce mercato. Le club phocéen, par la voix de son président Pablo Longoria, se serait rapproché de Manchester City pour lui proposer de lancer l'Argentin dans le bain européen durant une saison, sans option d'achat.



Julian Alvarez avait été recruté pour 17 millions d'euros par les Citizens, en janvier 2022, avant qu'il ne soit prêté à son club formateur River Plante pour six mois. Cette saison, il totalise 14 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions, en Libertadores et dans le Championnat argentin. Âgé de 22 ans, il compte également 1 but en 8 sélections avec l'Albiceleste.



Pablo Longoria ne manque jamais d'idées lors des mercatos. Le président attend certainement que la DNCG lui valide ses possibilités de recrutement pour passer à l'action.