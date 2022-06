Vente OM : Molina apporte de l'eau au moulin

Romain Molina s'est exprimé sur la vente de l'OM. Le journaliste croit savoir que des discussions ont eu lieu et vont encore se tenir.





Sur sa chaine, Romain Molina a évoqué la possible vente de l'OM. Le journaliste affirme que des pourparlers sont en cours : "Je ne sais pas si c'est un mandat de vente exclusive, je ne sais pas si ce sont des négociations exclusives, ou un mandat normal, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc, qui doit se terminer dans le mois vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. (...) Je n'ai pas les noms, la seule chose que je sais, c'est que depuis des mois les discussions se sont intensifiées avec le board de l'Olympique de Marseille - de la Holding de Frank McCourt, et que la mariée n'a jamais été aussi belle."





"C'est cet été ou jamais"

Selon lui, Frank McCourt ne veut plus investir : "C'est cet été ou jamais, les discussions se sont amplifiées depuis quelques mois. Dans le milieu du foot, ça commence vraiment à se savoir, que McCourt cherche, et plus seulement aux États-Unis. Et qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été avancés au Moyen-Orient notamment aux Émirats actuellement", a-t-il notamment ajouté. Des éléments bien différents de ceux qui avaient été relayés par certains de ses confrères, jusque-là.



Info, intox ? La réponse devrait rapidement tomber. Par communiqué. Et non pas sur les réseaux sociaux... Le rachat du club signifierait-t-il le départ de Pablo Longoria et de la fin de son projet sportif ?