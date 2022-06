Mercato : l'OM ciblerait deux joueurs brésiliens

L'OM aurait supervisé deux joueurs de l'Atlético Mineiro. L'un d'eux serait Guilherme Arana.





D'après les informations obtenues par Fred Augusto, l'OM a observé deux éléments de l'Atlético Mineiro, dans l'optique du mercato. L'un deux serait l'international brésilien (3 sélections) Guilherme Arana. Estimé à 19 millions d'euros, il évolue au poste de latéral gauche et serait également ciblé par un club anglais. Aucune information n'a filtré sur le second joueur.



Agé de 25 ans, Guilherme Arana dispose d'un contrat portant jusqu'en 2024. Il a pris part à 19 rencontres, cette saison, pour 3 buts et 5 passes décisives. On peut supposer que sa venue implique le départ de Jordan Amavi, qui n'a pas été retenu par Nice.